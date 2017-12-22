К благотворительному марафону "Наши дети" присоединиться может каждый

21 Декабря 2017 21:21

В предпраздничные дни совершить новогоднее чудо может каждый, кто присоединится к благотворительному марафону "Наши дети". Концерты, представления, и самое главное - теплые поздравления для маленьких белорусов звучат буквально без перерыва. Особое внимание тем детям, кто в заботе неравнодушных людей нуждается двойне. Кто принял эстафету добра сегодня, знает Александра Кавелич.

В этом письме Деду Морозу всего два пункта: приставка и долгожданная встреча с родителями. Уже полтора года Надя Кривоносова живет в детском городке и, несмотря ни на что, верит в чудо. Ведь одно из желаний уже сбылось. Сегодня воспитанникам детского дома подарили много новой техники, а для уюта - еще и новую мебель. И все же в любимое время года, признается Надя, времени на приставку не будет.

Осуществилась и главная мечта маленькой Софии. Благодаря современному импланту, девочка стала слышать. Теперь в новогоднем письме, казалось бы, совсем простые просьбы. Но второклассница уверена, главный волшебник зимы их тоже обязательно услышит.

А еще - конструктор, книги и смарт-техника. Такой вишлист составили ученики 14-й столичной школы для детей с нарушением слуха.

Многие мечты сбылись уже сегодня, во время большого новогоднего праздника. Причем школьники не просто получили подарки и поздравления, поделились с гостями своим творчеством. И хоть услышать каждую ноту этим актерам сложно, музыкальная премьера "Руслан и Людмила" прошла с успехом.

Приняли эстафету добра и в Ждановичской школе-интернат. Здесь также учатся дети с нарушением слуха. Представители Белорусского союза женщин во главе с Марианной Щеткиной подарили школьникам сладкие подарки, книги и мебель для игровой комнаты.

Угощения, настольные игры, а также спортинвентарь к Новому году получили воспитанники и Радошковичской школы-интернат.

А в Шкловском районе благотворительная акция "Наши дети" приобрела даже космический масштаб. Летчика-космонавта Олега Новицкого принимали воспитанники дома семейного типа Светланы и Александра Коноваленко. В большой семье – пять приемных детей. В начале года они вместе побывали в Королеве, где им удалось пообщаться с космонавтом, когда он находился на орбите. Теперь встреча на земле.

Олег Новицкий, космонавт:

"То, что делают эти люди, как родители, для детей дорогого стоит. И очень приятно, что и руководство области, района не забывают о детях и постоянно им помогают".

Марафон добра, именно так называют акцию "Наши дети". Концерты, спектакли, представления… Благотворительную эстафету в эти дни подхватывают буквально в каждом уголке страны.

Исполнить заветные желания, о которых малыши так старательно пишут в новогодних письмах, а таких посланий больше тысячи, помогают неравнодушные люди. И с каждым годом тех, кто готов делиться своей заботой, становится больше, а значит, больше и искренних улыбок на лицах "Наших детей".