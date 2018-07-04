К акции "Споем гимн вместе!" присоединились в Молодечно, Бресте, Могилеве и Гомеле

Праздник охватил все регионы. К акции "Споем гимн вместе!" присоединились и в Молодечно. Тысячи жителей города в унисон исполнили самые главные для каждого белоруса строки.

В Бресте центром гуляний вечером стала главная площадь города. Здесь прошел большой концерт финалистов областного проекта "Дебют с оркестром". Поддержать юные таланты брестчане приходили семьями.

В Могилеве праздничный марафон завершился также большим гала-концертом. На сцену на площади Славы у ратуши вышли около полутысячи артистов. Солисты молодежных студий, Александр Солодуха, Алексей Хлестов, группа "J:Moрс". А затем всем городом исполнили гимн.

В Гомеле акция "Споем гимн вместе!" объединила около 15 000 человек. Живое исполнение под залпы фейерверка. Салютные установки здесь разместили сразу на четырех площадках. Огненная феерия длилась 8 минут.

В завершение праздничного дня небо над всей страной раскрасил салют. С полсотни мирных залпов в каждом областном центре.