27 Декабря 2017 15:03

В Радошковичском детском доме воспитанники услышали загадки от Государственного секретаря национальной безопасности. К акции "Наши дети" присоединился Станислав Зась. Маленькие актеры показали настоящий спектакль. Причем побывать на премьере удалось и детишкам, которые живут в соседних деревнях. После спектакля Станислав Зась поздравил всех с Новым годом и вручил ребятам сладкие подарки.

Вместе с коллегами в Радошковичский детский дом Станислав Зась приезжает уже на протяжении пяти лет. Причем не только перед Новым годом.