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К акции "Наши дети" присоединился Станислав Зась
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27 Декабря 2017 15:03

К акции "Наши дети" присоединился Станислав Зась

В Радошковичском детском доме воспитанники услышали загадки от Государственного секретаря национальной безопасности. К акции "Наши дети" присоединился Станислав Зась. Маленькие актеры показали настоящий спектакль. Причем побывать на премьере удалось и детишкам, которые живут в соседних деревнях. После спектакля Станислав Зась поздравил всех с Новым годом и вручил ребятам сладкие подарки.

Вместе с коллегами в Радошковичский детский дом Станислав Зась приезжает уже на протяжении пяти лет. Причем не только перед Новым годом.

  

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