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К акции "Наши дети" присоединился и космонавт Олег Новицкий
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21 Декабря 2017 19:06

К акции "Наши дети" присоединился и космонавт Олег Новицкий

Акция "Наши дети" продолжает путешествие по стране.

Сегодня подарки от космонавта, уроженца Беларуси, Олега Новицкого принимали воспитанники дома семейного типа Светланы и Александра Коноваленко. Живет большая семья в агрогородке Городец Шкловского района. Здесь воспитывают пять приемных детей. В начале года они побывали в Королеве. Тогда им удалось пообщаться с космонавтом Новицким, когда он находился на орбите. Теперь ответный визит.

Новогодним подарком для большой семьи стал набор бытовой техники.

  

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