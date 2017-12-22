К акции "Наши дети" присоединился и космонавт Олег Новицкий

21 Декабря 2017 19:06

Акция "Наши дети" продолжает путешествие по стране.

Сегодня подарки от космонавта, уроженца Беларуси, Олега Новицкого принимали воспитанники дома семейного типа Светланы и Александра Коноваленко. Живет большая семья в агрогородке Городец Шкловского района. Здесь воспитывают пять приемных детей. В начале года они побывали в Королеве. Тогда им удалось пообщаться с космонавтом Новицким, когда он находился на орбите. Теперь ответный визит.

Новогодним подарком для большой семьи стал набор бытовой техники.