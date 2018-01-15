К 80-летнему юбилею Могилевской области стартовала акция "Эстафета добрых дел"

15 Января 2018 15:06

80 лет со дня образования сегодня отмечают сразу четыре района Беларуси. 15 января 1938 года после проведенной административной реформы были образованы Могилевская, Витебская, Гомельская и Минская области. В честь юбилея у мемориала "Буйничское поле" в Могилеве прошел митинг-реквием. Здесь во время Великой Отечественной 23 героических дня горожане вместе с красноармейцами сдерживали немецкую армию. К подножию каплицы легли цветы.

Специально к юбилею Могилевской области стартовала и масштабная акция "Эстафета добрых дел". В этом году жителей региона ожидают многочисленные концертные программы, исторические научные конференции, а также открытие новых объектов социального и производственного значения.