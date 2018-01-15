Общество
15 Января 2018 15:06
К 80-летнему юбилею Могилевской области стартовала акция "Эстафета добрых дел"
80 лет со дня образования сегодня отмечают сразу четыре района Беларуси. 15 января 1938 года после проведенной административной реформы были образованы Могилевская, Витебская, Гомельская и Минская области. В честь юбилея у мемориала "Буйничское поле" в Могилеве прошел митинг-реквием. Здесь во время Великой Отечественной 23 героических дня горожане вместе с красноармейцами сдерживали немецкую армию. К подножию каплицы легли цветы.
Специально к юбилею Могилевской области стартовала и масштабная акция "Эстафета добрых дел". В этом году жителей региона ожидают многочисленные концертные программы, исторические научные конференции, а также открытие новых объектов социального и производственного значения.
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