К 165-летию пожарной службы витебские спасатели подготовили зрелищное шоу

Пожарная служба Беларуси сегодня отмечает юбилей. Ровно 165 лет назад Минское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ. Свое мастерство и высокий уровень подготовки наши спасатели не раз демонстрировали на крупных международных учениях и гуманитарных миссиях. Масштабно знаковую дату отметили спасатели Витебска. Гости и жители города оценили выставку пожарных машин. И, конечно, показательные выступления. Самые яркие моменты - у Марины Романовской.

Свой профессиональный праздник спасатели встретили в большой компании жителей областного центра. Свидетелями зрелищного шоу стали сотни человек. В Интернете видео и фото с масштабного праздника продолжают набирать восторженные комментарии.

Стартовал праздник с парада. В колонне - современная и раритетная техника. На ходу даже пожарные автоцистерны сороковых-пятидесятых годов. Для антуража спасатели примерили ретро-обмундирование. Главные действия развернулись на площадке Летнего амфитеатра.

Автомобильный дрифт по пенному озеру, эстафета, ликвидация ЧП. Быть на высоте пожарным приходится и в будни, и в праздники. Самая зрелищная часть программы – от авиации МЧС с десантированием спасателей. Все это в сопровождении спецэффектов.

Почувствовать себя спасателями смогли все желающие. Юные участники праздника фотографировались в боевой одежде. А взрослые в это время проверяли свою физическую подготовку. Правда, вместо гантелей пришлось поднимать огнетушители. В нагрузку - перекатывание покрышек и бег с носилками.

Большой праздник от МЧС длился несколько часов. Интерес у самых маленьких вызвала интерактивная площадка "Волшебная книга МЧС". О правилах пожарной безопасности детям рассказали в игровой форме.

Какой была пожарная техника и оборудование много лет назад, жители Витебска смогли увидеть на выставке под открытым небом. А благодаря полевой кухне, праздник получился не только зрелищным, но и вкусным.