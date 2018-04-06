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Изучать правила дорожного движения через интерактив
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5 Апреля 2018 15:21

Изучать правила дорожного движения через интерактив

На базе 61-й столичной школы. Инспекторы ГАИ Первомайского района с учениками разбирают правила поведения на дороге. После теории на компьютерах - ПДД на практике. В уличном автогородке перевоплощаются в автомобилистов, пешеходов и регулировщиков.

Такие центры безопасного детства есть в каждом районе столицы. Благодаря им школьники будут готовы к любым реальным чрезвычайным ситуациям.

  

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