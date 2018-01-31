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Изменился размер штрафа за безбилетный проезд
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31 Января 2018 09:04

Изменился размер штрафа за безбилетный проезд

С сегодняшнего дня в Минске изменится и размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь безбилетники должны будут заплатить сумму от половины до одной базовой величины, то есть от 12 рублей 25 копеек до 24,5 с половиной рублей. От чего будет зависеть сумма взыскания, пока не поясняется. До сих пор штраф был фиксированный и составлял половину базовой. Его уплата не освобождает пассажира от оплаты проезда. К слову, в Бресте с завтрашнего дня заработает система электронной покупки билетов на общественный транспорт. Первыми такой услугой смогут воспользоваться пассажиры некоторых автобусных маршрутов.

  

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