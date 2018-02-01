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Изменились размеры некоторых детских пособий
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1 Февраля 2018 07:09

Изменились размеры некоторых детских пособий

Сегодня изменяются и размеры некоторых детских пособий. Единовременная выплата при рождении первого ребенка уже составляет около 1 993 рублей, а при рождении второго и последующих детей - более 2 790 рублей.

Вырастут и ежемесячные пособия на детей до трех лет. Теперь эти выплаты пересчитывают дважды в год - с 1 февраля и с 1 августа. Они зависят от роста средней зарплаты по стране за предыдущий квартал. Так, теперь пособия на первого ребенка составят около 312 рублей, на второго и последующих - чуть более 356.

  

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