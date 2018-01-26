Изменены правила приема в учреждения общего среднего образования

28 Января 2018 21:16

Кстати, иногда таланты будущих ученых можно разглядеть еще в детстве. И вот тут задача учителей и родителей, конечно, заметить будущего гения. А на неделе горячая тема для дискуссий появилась у родителей гимназистов - их дети стали безбилетниками, по крайней мере, до старшей школы. Президент подписал указ об отмене экзаменов в пятых классах. И вместо конспектов, уже упомянутых билетов и зубрежки, дети летом будут отдыхать.

Вернуть каникулы решили по одной причине: вступительные испытания - сильный стресс для детей. Многие ребята с ним не справляются и просто перегорают, а тогда - никакой учебы. Это не значит, что гимназии уходят в прошлое, наоборот. Минобразования готовит план и для средних школ - знаменитые гимназические плюс два часа занятий теперь во всех учебных заведениях. Причем, на какой предмет их тратить, решает каждый сам. Станет больше и профильных классов - инновации улучшат систему образования, при этом сохранят баланс между школой и гимназией.

Еще одно новшество - в первый класс гимназии детей будут брать по прописке. Справедливости ради отметим: для творческих учебных заведений правила кардинально не изменились. Например, те же музыканты математику не сдают, но творческое вступительное испытание остается. Так проще отбирать будущих Бетховенов и Моцартов.

А вообще указ о гимназиях, как и декрет о занятости, который мы обсуждали в начале программы, - это ведь все истории про амбиции. Только если первый декрет подстегивает амбиции взрослых по поиску достойной работы, то указ, наоборот, - амбиции ограничивает: не нужно отыгрываться на своих детях, если у вас в свое время не получилось. Не пытайтесь лепить из детей гениев уже в первых классах, оставьте им детство.