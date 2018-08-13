К ситуации на Минской кольцевой. Измененное движение транспорта на аварийном путепроводе около микрорайона Лошица. Проезд по мосту и под ним теперь закрыт полностью. Там ремонтные работы - разбирают пролетные конструкции. Движение организовано по съездам параллельно кольцевой, заехать на улицу Бабушкина сейчас можно только со стороны внешнего кольца МКАД. Что касается пешеходов, пересечь кольцевую они смогут по временному проходу рядом с путепроводом. Там завершают установку лестниц и благоустройство пешеходных дорожек.

Дмитрий Забалуев, начальник отдела УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Уже организована дополнительная полоса движения в сторону улицы Бабушкина. Это позволило загрузить дорогу. ГАИ проводит постоянный мониторинг ситуации. По мере необходимости будем принимать дополнительные меры".

Напомним, завершить ремонтные работы и восстановить транспортное движение на проблемном путепроводе планируется до 7 ноября.