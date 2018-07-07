Изменения в закон "О защите прав потребителей" облегчат обязанности магазинов и помогут покупателю

Найти ответы на самые острые вопросы покупателей и учесть мнения сторон. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило ряд изменений в закон "О защите прав потребителей". Покупателю больше не придется предъявлять паспорт при возврате денег за некачественный товар, а срок гарантийного бесплатного ремонта увеличат до 30 дней. Также наведут порядок с подарочными сертификатами, добавят больше информации о товаре. Защитят и интересы бизнеса.

Все детали у Виктории Антоненковой. Это далеко не все вопросы, с которыми покупатели сталкиваются почти ежедневно.

Среди частых жалоб недостаточное количество информации (это касается и страны происхождения товара, и его класса энергоэффективности). Есть пробелы и в системе подарочных сертификатов, не в первый раз поднимается тема размера шрифта, которым указана цена. Не всегда обусловлена разница в стоимости товара при наличном или безналичном расчете. Изменения на законодательном уровне решают эти вопросы полностью. В основе мировая практика.

Ирина Барышникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Достаточно много норм, порядка 32, было осуществлено в рамках приведение в соответствие с международным законодательством Евразийского экономического союза и техническими регламентами Таможенного союза. Постарались этим законом найти баланс интересов всех составляющих отношения: потребителей и субъектов хозяйствования".

Действительно, с принятием изменений работать бизнесу станет проще. Так, потребитель при возврате качественного товара обязан будет вернуть его в упаковке, в которой он был продан. Оценку качества ремонтные организации будут проводить в течение трех дней, что поможет магазинам укладываться в сроки, не нарушающие права потребителей. А за хранение товара в мастерской более двух месяцев будут брать деньги.

Юрий Серфинович, товаровед столичного универмага: "Двухмесячный срок как-то дисциплинирует покупателя, чтобы он действительно забирал. Потому что хорошо, если это часики, а если это крупногабаритная бытовая техника: холодильник или телевизор? Для его хранения место надо. И еще немаловажный факт: за этот товар мы несем ответственность, за его сохранность".

Найти ответы на самые острые вопросы и учесть мнения сторон - такую задачу поставили перед МАРТ. Изменения в закон "О защите прав потребителей" облегчат обязанности магазинов и помогут покупателю. Уже ведется разработка нормативного правового акта. Закон вступит в силу к концу года.