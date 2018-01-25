25 Января 2018 15:05

Пункты пропуска продолжат оснащать техникой, которая выявляет уникальные и изысканные способы контрабанды наркотиков. Об этом сегодня рассказал председатель Государственного таможенного комитета. В то же время Юрий Сенько подчеркнул, что не допускать провоза через белорусскую границу крупных партий наркотиков помогают и профессиональные действия спецслужб. Отметим, что за прошлый год белорусские таможенники изъяли из незаконного оборота свыше тонны наркотиков. Это в 60 раз больше, чем в 2016 году. В основном это попытки провоза крупных партий гашиша в специально оборудованных тайниках в автомобилях.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Когда полностью новая машина переоборудуется под тайник, то есть контрабандисты здесь используют довольно дорогое транспортное средство, чтобы не привлекать внимание таможни. Кто может предположить, что новое ТС с конвейера может быть поставлено сразу в цех, где разрезают машину, срезают днище, приваривают новое днище и заполняют его 300 кг гашиша".

И еще одно актуальное заявление, которым сегодня поделились представители ГТК. Изменений лимита на международные посылки в ближайшее время не ожидается. Сейчас беспошлинно получать посылки из-за границы белорусам можно, если лимит не превышает 22 евро в месяц.