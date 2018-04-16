Изменен график работы пограничных переходов

17 Апреля 2018 09:03

Так, восемь литовских пунктов пропуска, один латвийский и десять украинских работают по специальному расписанию. Точный график доступен на сайте Госпогранкомитета Беларуси. Сотрудники таможни напоминают, что в данных пунктах пропускают граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт. Пересечь границу можно пешком и на личном автомобиле. С собой можно брать только личные вещи.