Общество
17 Апреля 2018 09:03
Изменен график работы пограничных переходов
Так, восемь литовских пунктов пропуска, один латвийский и десять украинских работают по специальному расписанию. Точный график доступен на сайте Госпогранкомитета Беларуси. Сотрудники таможни напоминают, что в данных пунктах пропускают граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт. Пересечь границу можно пешком и на личном автомобиле. С собой можно брать только личные вещи.
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