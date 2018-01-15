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Избегать стихийных мест для купания рекомендуют спасатели на Крещение
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15 Января 2018 15:05

Избегать стихийных мест для купания рекомендуют спасатели на Крещение

Опускаться в воду стоит только в организованных местах, при этом оценивать состояние здоровья и исключить купание в нетрезвом виде. По всей стране будет функционировать 34 спасательных поста, следить за безопасностью будут более 400 работников ОСВОДа, сотрудники станций и медики.

Ожидается, что участие в крещенских купаниях 19 января примут более ста тысяч человек.

  

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