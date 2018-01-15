Избегать стихийных мест для купания рекомендуют спасатели на Крещение

15 Января 2018 15:05

Опускаться в воду стоит только в организованных местах, при этом оценивать состояние здоровья и исключить купание в нетрезвом виде. По всей стране будет функционировать 34 спасательных поста, следить за безопасностью будут более 400 работников ОСВОДа, сотрудники станций и медики.

Ожидается, что участие в крещенских купаниях 19 января примут более ста тысяч человек.