Из-за жары оранжевый уровень опасности на выходные объявили и белорусские синоптики

27 Июля 2018
В субботу и воскресенье будет до 32 градусов тепла. При этом ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

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