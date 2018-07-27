Из-за жары оранжевый уровень опасности на выходные объявили и белорусские синоптики

Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
...
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
Задать вопрос
Новости
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Телевидение
АТН
События
Кастинг
Беларусь 1
Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
Услуга телетекста
Радио
1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
Студия звукозаписи
Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
"Телевершина"
Большое Телевидение
Любіць Беларусь!
"БТ - 60. Наша история"
Онлайн-конференции
События
Ведущие
О компании
Реклама
Программа передач
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
...
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
Задать вопрос
Онлайн-вещание
Программа ТВ
Видео
Белорусский
Русский
Английский
BY
RU
EN
pr@tvr.by адрес
Новости
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Телевидение
АТН
События
Кастинг
Беларусь 1
Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
Услуга телетекста
Радио
1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
Студия звукозаписи
Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
"Телевершина"
Большое Телевидение
Любіць Беларусь!
"БТ - 60. Наша история"
Онлайн-конференции
События
Ведущие
О компании
Реклама
Программа передач
Новости
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Телевидение
АТН
События
Кастинг
Беларусь 1
Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
Услуга телетекста
Радио
1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
Студия звукозаписи
Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
"Телевершина"
Большое Телевидение
Любіць Беларусь!
"БТ - 60. Наша история"
Онлайн-конференции
События
Ведущие
О компании
Реклама
Программа передач
Онлайн-вещание
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
...
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
Задать вопрос
Искать
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Еще
Главная
Новости
Общество
Из-за жары оранжевый уровень опасности на выходные объявили и белорусские синоптики
27 Июля 2018
В субботу и воскресенье будет до 32 градусов тепла. При этом ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
Читайте также
27.07.2018 13:06
Два уникальных астрономических явления сегодня смогут наблюдать белорусы
27.07.2018 12:15
Лагерь "БЕ-LА-РУСЬ" открылся красочным шествием и флешмобом
27.07.2018 12:01
Белорусские спасатели помогают сражаться со стихией в Латвии
Популярное
Рекомендуем
26.07.2018 15:05
Отец детей, погибших в ДТП в Каменецком районе, скончался в больнице
27.07.2018 08:11
Белорусские вузы подводят итоги зачисления на бюджет
27.07.2018 13:06
Два уникальных астрономических явления сегодня смогут наблюдать белорусы
27.07.2018 12:11
Двое детей погибли на пожаре этой ночью в поселке Лесной Минского района
27.07.2018 07:02
Сегодня жители Земли смогут увидеть самое продолжительное в ХХІ веке полное лунное затмение
27.07.2018 09:05
Массовую драку устроили депутаты в Сумской области Украины
27.07.2018 12:17
Диего Армандо Марадона сделал предложение своей подруге Росио Оливе
27.07.2018 13:05
Из-за жары оранжевый уровень опасности на выходные объявили и белорусские синоптики
27.07.2018 13:01
Александра Саснович в полуфинале теннисного турнира в Москве
27.07.2018 13:04
Европа изнывает от жары
27.07.2018 13:03
США уже в августе могут нанести удар по ядерным объектам Ирана
27.07.2018 13:02
Президент Эквадора потребовал, чтобы Ассанж покинул посольство страны в Лондоне
Сейчас читают
12.07.2018 18:02
Готовность Минска к Евроиграм оценили главы делегаций 49 стран-участниц
07.07.2018 21:15
Пещерный плен. Операция по спасению школьников в Таиланде продолжается
15.03.2017 07:03
Тенденции и ситуацию в экономике Беларуси обсудят на большом отчете Совета министров
07.08.2013 07:02
Избирательный процесс в Беларуси будет оптимизирован
Рекомендуем
27.07.2018 08:11
Белорусские вузы подводят итоги зачисления на бюджет
27.07.2018 13:06
Два уникальных астрономических явления сегодня смогут наблюдать белорусы
27.07.2018 07:02
Сегодня жители Земли смогут увидеть самое продолжительное в ХХІ веке полное лунное затмение
27.07.2018 13:05
Из-за жары оранжевый уровень опасности на выходные объявили и белорусские синоптики
Предложи новость
Имя:
E-mail:
Телефон:
Видео:
Captcha:
*
2+3
=
Текст:
(Максимум символов:
3000
)
Осталось
символов
Изображение:
[ Добавить еще ]
Captcha:
*
2+3
=