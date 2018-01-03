Из-за теплой погоды в гродненских лесах появились первые лисички

3 Января 2018 19:15

Грибная пора в Беларуси началась на полгода раньше обычного. Из-за неожиданно теплой для января погоды в гродненских лесах уже появились первые лисички. Грибов пока не так много, но все же некоторые местные жители умудряются насобирать достаточно, чтобы приготовить даже суп. По мнению экспертов, раннее появление грибов в лесу связано не только с аномально высокой для января температурой, но и с достаточной влажностью, которая необходима, чтобы проснулась грибница.

Условия для лисичек как раз подходящие - 2 января в Гродно был официально побит температурный рекорд 2007 года – столбик термометра поднялся выше 6 с половиной градусов по Цельсию. К слову, специалисты говорят, что в течение одной-двух недель можно ожидать цветения сирени и появления подснежников.