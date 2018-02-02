Из-за мороза приостановлено движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе

4 Февраля 2018 15:01

Людей переправляют на пароме. Для автомобилей предусмотрен объезд через Мозырь и Пинск, проинформировали в ГАИ. Напомним, переправа заменяет стационарный автомобильный мост, который из-за трещины был закрыт в декабре.

Что касается шквалистого ветра, по линии МЧС никаких ЧП не зафиксировано. А вот света лишились жители Гомеля и Гомельского района. Всего в области обесточено более 95 населенных пунктов. В ближайшее время электричество планируют восстановить. Из-за снегопада в регионе введен план "Погода".