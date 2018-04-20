Иван Эйсмонт принял участие в посадке деревьев в Гродно на территории областной телерадиокомпании

21 Апреля 2018 09:05

Сегодня Беларусь проводит республиканский субботник. Планируется, что половина всех заработанных средств останется в регионах и будет направлена на благоустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов и мест боевой славы, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Оставшиеся деньги перечислят Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования.

Во всех регионах импровизированные акции по наведению порядка на земле начались задолго до официального субботника. Так, в Гродно (на своей малой родине) руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт принял участие в посадке деревьев на территории областной телерадиокомпании. Вместе с сотрудниками глава медиахолдинга посадил туи в местном саду.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Большое для меня событие - то, что я посетил телерадиокомпанию Гродно. И замечательная идея в этом году провести субботник каждому у себя на малой родине. Все известные спортсмены, чиновники разъехались по деревушкам, по малым городам. Вообще-то я тоже не мог остаться в стороне, и вот сегодня здесь в Гродно посадил дерево. Такой мой маленький вклад в озеленение своего любимого города".

Также глава медиахолдинга познакомился с работой "Телерадиокомпании Гродно". Обсудил перспективы развития регионального телевидения и варианты перехода на новый HD-формат вещания. Планируется, что уже этой осенью все областные студии будут выходить в эфир в новом формате. Сейчас активно идет работа по переоснащению аппаратно-студийных блоков.