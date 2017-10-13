Общество
15 Октября 2017 12:06
Итоги уходящей недели в "Главном эфире" в 21:00
В центре внимания уходящей недели также были Сочи. Лидеры Союзного государства обсудили актуальные вопросы в форматах СНГ и ЕАЭС.
Об этом и не только сегодня в "Главном эфире" в 21:00.
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