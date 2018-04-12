Общество
12 Апреля 2018 15:34
Итоги республиканского конкурса "Сто идей для Беларуси" подводят в Белэкспо
Шестнадцать номинаций, сто девятнадцать разработок и полтысячи участников. Лучшие пройдут курс обучения в Национальной академии наук. А проекты-победители получат гранты на реализацию. "Сто идей для Беларуси" - хороший старт для новых проектов. В этом году это и ІТ, и наука, и медицина, и агропромышленные технологии.
Рядом с интерактивной экспозицией в Белэкспо развернулась выставка "Сто идей для СНГ". Шесть стран выставили свои новые разработки, а это почти полсотни проектов.
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