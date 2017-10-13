12 Октября 2017 19:15
Итоги очередного народного контроля сегодня озвучила Федерация профсоюзов
Напомним, летом объединение продолжило мониторинг цен на продукты, чтобы не допустить необоснованного роста. Исследование охватило почти 300 торговых объектов. Как изменились цены на продукты, узнала Наталья Тарасюк.
В этот раз народный контроль охватил 274 торговые точки по всей стране. Это и магазины шаговой доступности, супер- и гипермаркеты. Примечательно, что все цены на продукты, как и в ходе мониторинга стоимости лекарств, тоже заносились в специально разработанную электронную форму.
Она открывается на мобильном телефоне. Это не только удобно (никаких блокнотов и ручек), но и быстро. Поэтому мониторинг цен на продукты Эдуард Залковский успешно совмещал с семейными походами в магазин. Нужно всего лишь выбрать из формы нужный товар, посмотреть на ценник на полке и указать стоимость. А еще - положить товар в свою корзину, если он в списке покупок.
Эдуард Залковский, участник мониторинга: "В самом деле, пытаемся совмещать походы в магазин с обязанностями по мониторингу. Приходим с женой и детьми, покупаем что-то себе, вношу в приложение. Все это обрабатывается аналитическим центром федерации".
Так все цены на товары в списке - хлеб, мясо, крупы, овощи, рыбу, фрукты, муку, молочные продукты, чай (всего 98 наименований) - из 137 районов страны стекались в единый центр. Всю информацию проанализировали. Итоги социально значимого исследования озвучены сегодня.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "За последние три месяца мы видим стабилизацию цен, и это нас радует. Мы видим по ряду продуктов незначительное, но снижение цен. Это касается не только сезонных овощей, но и свинины, определенных круп".
Вместе с тем, в федерации отмечают рост цен на сухие молочные смеси для детского питания. Повышение расходов на эту позицию особенно отражается на белорусских семьях. Поэтому профсоюзы намерены и дальше внимательно отслеживать изменения стоимости и с помощью уже компетентных ведомств разбираться в нюансах такого ценообразования.