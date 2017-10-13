Итоги очередного народного контроля сегодня озвучила Федерация профсоюзов

12 Октября 2017 19:15

Напомним, летом объединение продолжило мониторинг цен на продукты, чтобы не допустить необоснованного роста. Исследование охватило почти 300 торговых объектов. Как изменились цены на продукты, узнала Наталья Тарасюк.

В этот раз народный контроль охватил 274 торговые точки по всей стране. Это и магазины шаговой доступности, супер- и гипермаркеты. Примечательно, что все цены на продукты, как и в ходе мониторинга стоимости лекарств, тоже заносились в специально разработанную электронную форму.

Она открывается на мобильном телефоне. Это не только удобно (никаких блокнотов и ручек), но и быстро. Поэтому мониторинг цен на продукты Эдуард Залковский успешно совмещал с семейными походами в магазин. Нужно всего лишь выбрать из формы нужный товар, посмотреть на ценник на полке и указать стоимость. А еще - положить товар в свою корзину, если он в списке покупок.

Эдуард Залковский, участник мониторинга: "В самом деле, пытаемся совмещать походы в магазин с обязанностями по мониторингу. Приходим с женой и детьми, покупаем что-то себе, вношу в приложение. Все это обрабатывается аналитическим центром федерации".

Так все цены на товары в списке - хлеб, мясо, крупы, овощи, рыбу, фрукты, муку, молочные продукты, чай (всего 98 наименований) - из 137 районов страны стекались в единый центр. Всю информацию проанализировали. Итоги социально значимого исследования озвучены сегодня.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "За последние три месяца мы видим стабилизацию цен, и это нас радует. Мы видим по ряду продуктов незначительное, но снижение цен. Это касается не только сезонных овощей, но и свинины, определенных круп".

Вместе с тем, в федерации отмечают рост цен на сухие молочные смеси для детского питания. Повышение расходов на эту позицию особенно отражается на белорусских семьях. Поэтому профсоюзы намерены и дальше внимательно отслеживать изменения стоимости и с помощью уже компетентных ведомств разбираться в нюансах такого ценообразования.