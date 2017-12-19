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Итоги недели - завтра в "Главном эфире" в 9 вечера
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16 Декабря 2017 11:55

Итоги недели - завтра в "Главном эфире" в 9 вечера

Научный форум в Минске, который собрал более двух тысяч человек. Масштабная стратегия и новый этап - время становления интеллектуальной экономики. Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера. 

  

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