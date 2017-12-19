Итоги Года науки от молодых ученых и изобретателей

18 Декабря 2017 18:01

В Несвиже сегодня можно было протестировать велокомпьютер и попасть в лабораторию микроорганизмов. Это только некоторые из 30 проектов, а презентовали их участники областного инновационного конкурса "100 идей для Беларуси". С юными инноваторами познакомился Алексей Кондратенко.

То, что областной этап республиканского инновационного проекта "100 идей для Беларуси" проходит в Несвиже, символически. Еще со времен Радзивиллов здесь поддерживали науку и изобретения.

Учащийся борисовской гимназии № 1 Вадим Машницкий не стал изобретать велосипед - он придумал велокомпьютер. С помощью радиоэлектроники и программирования 11-классник планирует сделать велопрогулки не только полезными, но и информативно удобными.

Презентация своего проекта - это и хорошая возможность заявить о себе перед инвесторами и представителями индустриальных кластеров. В составе экспертного совета, например, руководитель инкубатора малого бизнеса.

Сергей Найдович, гендиректор ЗАО "МАП ЗАО":

"Из отраслей, которые тут представлены, это IT: приложения смартфонов, которые могли бы быть полезными. Причем не только школьникам или молодым людям. Например, это приложение, как бросить курить и т.д".

Перспективных новаторов помогает искать организатор проекта - Белорусский союз молодежи.

Екатерина Кононович, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ:

"Как показывает практика, у нас на минской земле всегда есть креативная молодежь. Например, в прошлом году одна из участниц, которая выступала, это Дарья Залесская, она вышла в финал и победила в финале проекта".

По итогам отборов Минская область будет участвовать в 15 номинациях уже в финале республиканского проекта "Сто идей для Беларуси". Он пройдет в столице в январе.