Итоги акции "Наши дети" сегодня озвучили на пресс-конференции в Минске

11 Января 2018 13:04

Итоги самой доброй акции - "Наши дети" - сегодня озвучили на пресс-конференции в Минске. Подарки воспитанникам детских домов оценили в более чем один миллион рублей. И это еще без учета сладостей и тысяч развивающих игр - подарков от Главы государства. Свой вклад в акцию внес и частный бизнес. Детскому онкоцентру подарили 960 тысяч рублей. Всего же за время благотворительного марафона в центре внимания оказались более 14 тысяч юных белорусов.