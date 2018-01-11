Главная>>Общество>>Итоги акции "Наши дети" сегодня озвучили на пресс-конференции в Минске
Общество
RSS
Итоги акции "Наши дети" сегодня озвучили на пресс-конференции в Минске
Скачать Поделиться

11 Января 2018 13:04

Итоги акции "Наши дети" сегодня озвучили на пресс-конференции в Минске

Итоги самой доброй акции - "Наши дети" - сегодня озвучили на пресс-конференции в Минске. Подарки воспитанникам детских домов оценили в более чем один миллион рублей. И это еще без учета сладостей и тысяч развивающих игр - подарков от Главы государства. Свой вклад в акцию внес и частный бизнес. Детскому онкоцентру подарили 960 тысяч рублей. Всего же за время благотворительного марафона в центре внимания оказались более 14 тысяч юных белорусов.

  

Другие новости

Погода на 12 января Надвор'е на 12 студзеня 11.01.2018 15:40 / Общество Погода на 12 января
Пра надвор'е Пра надвор'е 10.01.2018 21:27 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =