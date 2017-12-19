Итоги 2017 года - Года науки - подводят молодые ученые и изобретатели

18 Декабря 2017 17:04

Сегодня в Несвиже можно было протестировать велокомпьютер или побыть сотрудником лаборатории микроорганизмов. И это лишь два из 30 проектов, которые представили участники Минского областного инновационного конкурса "100 идей для Беларуси". Финал пройдет в столице в январе.