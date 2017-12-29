Социально-общественная жизнь страны в самых заметных событиях

28 Декабря 2017 21:29

Год 2017 был богат на события. Были в нем и герои, готовые рискнуть собственной жизнью ради спасения других. Были и те, кто неоднократно попадал в криминальные сводки. Громкие задержания, скандальные суды. Впрочем, подводя итоги, хочется отметить и наши достижения, наши рекорды и работу. Год под знаком милитари, скажут некоторые. Новинки военпрома белорусы оценили во время парада 3 Июля, испытали их на учениях "Запад-2017". Но особое место в этом году заняла наша гуманитарная миссия в Сирию. Под обстрелами боевиков белорусские дипломаты и спасатели, а также журналисты Агентства теленовостей смогли доставить помощь в пострадавшие районы.

Социально-общественная жизнь страны, о самых заметных событиях - Виолетта Соколович (видео).