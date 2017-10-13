IT-партнер МОКа стремится помочь Беларуси в организации II Европейских игр

12 Октября 2017 12:10

IT-партнер Международного олимпийского комитета - компания, которая занималась проведением Олимпиад в Лондоне, Сочи и Рио, - стремится помочь Беларуси в организации II Европейских игр. Сегодня в Министерстве связи и информатизации прошла презентация компании. Специалисты предлагают сервис систем управления Играми. Например, взять ответственность за фиксацию времени и оценок во время соревнований, а также за сопровождение аккредитации.

Эдгарс Пузо, гендиректор компании по производству информационных технологий:

"Именно наше направление - это так называемый games management. Это система, связанная с управлением Олимпийскими играми или большими мероприятиями. Это система управления всеми информационными системами, потоками. Например, система аккредитации, система управления ресурсами, которые необходимы, когда происходит такое большое мероприятие".

Решение, кто станет официальным IT-партнером Евроигр, будет принимать Республиканский оргкомитет после ознакомления с другими заявками.