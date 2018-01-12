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История настоящего подвига
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12 Января 2018 19:06

История настоящего подвига

У Евгения Жарского и Дмитрия Страчука теперь один день рождения на двоих. Это история настоящего подвига. При десантировании 5 апреля 2017 года из самолета военнослужащий Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу - гвардии рядовому Евгению Жарскому. Во время учений в Витебской области военнослужащие десантно-штурмовой роты выполняли прыжки с парашютом. На высоте 80-ти метров от порыва ветра их парашюты сошлись. У Евгения погас купол. Тогда Дмитрий не растерялся и помог сослуживцу, и они оба благополучно приземлились. За проявленное мужество министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков по поручению Президента Беларуси вручил двум десантникам медали "За отвагу".

Дмитрий Страчук, гвардии рядовой запаса:

"Осмотрелся, вокруг вроде никого не было. Потом в метрах 100 от земли я увидел его, он сел мне на парашют. И мы падали. Перед землей у меня раскрылся парашют. Вот так приземлились".

Награждение состоялось на базе 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, где и служили рядовые. Здесь их обучали, как нужно действовать в нештатных ситуациях. 

  

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