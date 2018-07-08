Интервью с заместителем министра ЖКХ Виталием Смирновым

Самая жизненная и очень обсуждаемая тема недели: белорусы будут по-новому платить за коммуналку. Забегая вперед, первые обновленные цифры увидим в жировках только в августе, а с началом отопительного сезона изменится и графа "тепло".

Помимо тарифов, много других нововведений. Например, что делать, если вы переплатили за какую-то услугу. Раньше эти средства шли в счет будущих платежей, сейчас вам смогут вернуть деньги - для этого нужно просто написать заявление. Прописали и порядок устранения ошибок, из-за которых плательщику (не по его вине) начислили лишние суммы. Это можно будет сделать лишь в три месяца вместо трех лет. А ведь за такое время недоплаченные суммы иногда вырастали до астрономических размеров.

И еще: отчисления на капитальный ремонт теперь обязательно используются только по прямому назначению. Полный список нововведений размещен на портале коммунальной грамотности. Подробности некоторых строк обновленной жировки "Главному эфиру" рассказал заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов.