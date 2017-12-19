Интервью с главой Российской академии наук Александром Сергеевым

17 Декабря 2017 21:06

Высоко оценил уровень белорусской науки на съезде и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Особо отметил успехи лазерных технологий и оптики. Ведь большинство этих компонентов россияне покупают у нас. К тому же из 50 совместных союзных проектов 13 инициированы Национальной академией наук Беларуси. Но впереди от ученых двух стран еще десятки колоссальных идей, которые могут выстрелить и принести хорошие дивиденды в казну. Об этом российский академик рассказал нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк в зале Дворца Республики (видео).