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Интервью с главой Российской академии наук Александром Сергеевым
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17 Декабря 2017 21:06

Интервью с главой Российской академии наук Александром Сергеевым

Высоко оценил уровень белорусской науки на съезде и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Особо отметил успехи лазерных технологий и оптики. Ведь большинство этих компонентов россияне покупают у нас. К тому же из 50 совместных союзных проектов 13 инициированы Национальной академией наук Беларуси. Но впереди от ученых двух стран еще десятки колоссальных идей, которые могут выстрелить и принести хорошие дивиденды в казну. Об этом российский академик рассказал нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк в зале Дворца Республики (видео).

  

Теги: Всем наука

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