7 Апреля 2018 09:04

Телевизионный экзамен для школьников. Интеллектуальное шоу "Я знаю!" продолжается. Совместный проект Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании и Минобразования - это не просто рейтинговое шоу, но и реальный шанс для школьников со всех регионов Беларуси продемонстрировать свои знания на всю страну. Проект раскрывает потенциал вундеркиндов, которые по правилам игры отвечают на вопросы, не всегда относящиеся лишь к школьной программе. К телевикторине ребят готовят их преподаватели. Итак, Республиканский телевизионный проект на "Беларусь 1" каждую субботу в 14:00. Цикл суперфиналов начнется с 28 апреля. Кстати, Белтелерадиокомпания уже планирует съемки второго сезона.