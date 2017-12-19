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Инспекторы ГАИ рассказали детям о правилах поведения на дороге
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19 Декабря 2017 15:28

Инспекторы ГАИ рассказали детям о правилах поведения на дороге

Специальный подарок к новогодним праздникам подготовили и инспекторы ГАИ. Воспитанникам социально-педагогического центра Московского района столицы сказочные волшебники рассказали о правилах поведения на дороге, при переходе улицы и напомнили о главном аксессуаре пешехода - фликере. После путешествия воспитанников ждали сладкие подарки.

А через неделю сотрудники ГАИ начнут акцию "Безопасные каникулы". Зимний отдых для детей будет самым длительным - 14 дней.

  

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