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Их судьбы пересеклись в центре Европы. Сегодня специальный репортаж "ОБеларусились"
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26 Декабря 2017 07:07

Их судьбы пересеклись в центре Европы. Сегодня специальный репортаж "ОБеларусились"

Журналисты Агентства теленовостей узнали, каким видят Новый год в нашей стране иностранцы. Истории людей с четырех континентов, чьи судьбы пересеклись в самом центре Европы, сегодня в специальном репортаже "ОБеларусились".

  

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