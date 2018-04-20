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Игры интеллектуального шоу Белтелерадиокомпании "Я знаю!" продолжают будоражить зрителей "Беларусь 1"
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21 Апреля 2018 09:13

Игры интеллектуального шоу Белтелерадиокомпании "Я знаю!" продолжают будоражить зрителей "Беларусь 1"

Самые эрудированные в своей параллели... Игры интеллектуального шоу Белтелерадиокомпании "Я знаю!" продолжают будоражить зрителей первой кнопки. Сегодняшний выпуск телевикторины для белорусских школьников предваряет серию суперфиналов конкурса. На протяжении нескольких месяцев эти ребята (учащиеся 5-11 классов) соревновались в познаниях на телекамеру. За право продемонстрировать свои знания на всю страну боролись 300 участников со всех уголков Беларуси. Так, победители более ранних выпусков "Я знаю!", а также финалисты, набравшие максимальное количество баллов, совсем скоро сразятся в финальных раундах. По условиям конкурса, у каждой возрастной категории свой суперфинал. А это значит, что телезрителей "Беларусь 1" ожидает семь остросюжетных выпусков, которые стартуют с 28 апреля.

Итак, сегодня эфир интеллектуального шоу "Я знаю!" на первой кнопке в 14:00.

  

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