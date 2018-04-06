Игра "Удача в придачу!" исполняет мечты белорусов

5 Апреля 2018 21:43

Каждую неделю в игре "Удача в придачу!" разыгрывается более 50 тысяч призов, в том числе три автомобиля и жилье в столице. Сегодня главным победителям 62-го тура в минском "Е-Сити" были вручены ключи от новеньких "Ниссан Джук" и 42-й квартиры в Минске от "Евроопт". Со счастливчиками познакомилась наш корреспондент Виктория Антоненкова.

Самые удачливые покупатели прошедшей недели собрались в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити". В торжественной обстановке им вручили ключи от выигранных автомобилей и квартиры. Главной героиней 62-го тура и обладательницей квартиры стала Елена Мицкевич, которая работает поваром в школе № 24. Счастливыми оказались самые обычные шоколадки, купленные для детей - у победительницы их трое. Младшие еще учатся в школе, а старшая дочь работает и совсем недавно вышла замуж. Вот так молодая семья сможет поменять крохотную комнату в общежитии на собственное жилье в престижном районе столицы. Победительница признается, что и не мечтала о таком подарке.

Также сегодня ключи от трех новеньких автомобилей стоимостью почти 40 тысяч рублей каждый получили еще трое счастливчиков. Полноправной хозяйкой белоснежного "Ниссан Джук" стала покупательница из Слонима Гродненской области Алеся Пышко. По специальности она юрист, но сейчас находится в поисках работы и ухаживает за своей бабушкой, которой уже 85 лет.

Ключи от красного компактного кроссовера получила Наталия Довгулевич из поселка Энергетиков Дзержинского района Минской области. Женщина работает лаборантом в школе. Рассказывает, что в магазине в тот день сделала только одну счастливую покупку. Вот так и сбылась мечта подарить мужу на юбилей и 40-летие совместной жизни новую машину.

А третий "Ниссан Джук" яркого солнечного цвета отныне будет радовать семью Светланы Романюк из Гомеля, которая работает медсестрой в Гомельской областной клинической больнице. Кстати, удачными для этой семьи стали покупки ко дню рождения сына Кирилла. В победу Светлана не верит до сих пор.

Каждую неделю игра "Евроопт" "Удача в придачу!" исполняет мечты белорусов. Уже разыграны 42 квартиры в Минске, 167 автомобилей, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира и более 1,5 миллиона других призов.

Еще 200 покупателей выиграли денежные призы по 500 рублей. Получить их победители смогли еще вчера в гипермаркетах своих областных центров.

Напоминаем, что в этом году удача заглядывает в дома к участникам игры каждую неделю.

И уже 10 апреля "Евроопт" разыграет еще одну квартиру в Минске, а также три автомобиля "Ниссан Джук" и более 50 тысяч других призов. Совершайте покупки, участвуйте в игре "Удача в придачу!" и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!