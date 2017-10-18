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"Идем в гости" в Данию
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17 Октября 2017 21:15

"Идем в гости" в Данию

Не успели включить отопление, как в страну на несколько дней пришло потепление, и во многих квартирах стало невыносимо жарко. В такой ситуации вызывает зависть возможность европейцев самостоятельно регулировать подачу тепла. Обратная сторона вопроса - коммунальные платежи: так, в некоторых странах Европы только за тепло жители могут тратить до 7 % своей зарплаты. Одна из самых дорогих коммуналок - в Дании. В зависимости от региона датские хозяйства тратят до 30 % базового дохода на оплату жилья и воды, электричества и газа. О своем опыте - в нашей новой рубрике "Идем в гости" сегодня расскажет житель Дании (видео).  

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