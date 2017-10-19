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"Идем в гости" к жителям США и Израиля
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18 Октября 2017 21:10

"Идем в гости" к жителям США и Израиля

И вновь обратимся к зарубежному опыту. Конечно, сравнивать сферу ЖКХ разных стран довольно сложно, она везде работает по-разному, у каждой и свой уровень доходов. Чтобы составить объективную картину, ежедневно в "Панораме" в нашей рубрике представители разных стран сами рассказывают, за что и сколько они платят. Сегодня "Идем в гости" к жителям США и Израиля (видео).  

  

Теги: Реформа ЖКХ

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