18 Октября 2017 21:10

И вновь обратимся к зарубежному опыту. Конечно, сравнивать сферу ЖКХ разных стран довольно сложно, она везде работает по-разному, у каждой и свой уровень доходов. Чтобы составить объективную картину, ежедневно в "Панораме" в нашей рубрике представители разных стран сами рассказывают, за что и сколько они платят. Сегодня "Идем в гости" к жителям США и Израиля (видео).