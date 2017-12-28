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Густой туман мог стать причиной ДТП в деревне Большевик Минского района
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28 Декабря 2017 15:25

Густой туман мог стать причиной ДТП в деревне Большевик Минского района

Водитель-бесправник не справился с управлением автомобилем ВАЗ и столкнулся с мачтой уличного освещения. Пассажира из салона авто освобождали спасатели. Он вместе с водителем находится в реанимации областной больницы.

 

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