Густой туман мог стать причиной ДТП в деревне Большевик Минского района

28 Декабря 2017 15:25

Водитель-бесправник не справился с управлением автомобилем ВАЗ и столкнулся с мачтой уличного освещения. Пассажира из салона авто освобождали спасатели. Он вместе с водителем находится в реанимации областной больницы.