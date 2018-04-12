12 Апреля 2018 15:25

Руководство Минской области уделяет больше внимания контролю за выполнением поручений губернатора на личных приемах граждан. Кстати, они проходят дважды в месяц и охватывают все районы. Через неделю - 18 апреля - Анатолий Исаченко выслушает вопросы жителей Несвижа. А пока наша съемочная группа увидела, как помощь приходит к тем, кто нуждается больше всех.

Рассказывает Алексей Кондратенко: Долгая эпоха использования дров для жительницы деревни Веселова Татьяны Урбанович и ее семьи в прошлом. Сегодня в их квартире за уют отвечает газ. Однако вопрос обеспечения голубым топливом в старом доме решался сложно.

Пришлось выходить на уровень руководства уже не Борисовского района, а Минской области. И вот поручение губернатора - помочь с газификацией.

Первая зима с новым газовым котлом и плитой - большая разница. Технику приобрели сами, с установкой помогли специалисты.

Вопросы благоустройства, но в масштабах уже целого города сейчас актуальны для Жодино. На одном из недавних личных приемов граждан решалась судьба 5 торговых киосков в самом центре. У предпринимателей есть желание развиваться, но павильоны объективно морально и физически устарели.

Тогда же в марте жителей Жодино также волновали вопросы трудоустройства и работы общественного транспорта.

Губернатор Минской области личные приемы граждан проводит дважды в месяц. Как правило, это полтора-два десятка вопросов. Многие из них объективно сложные и решаются поэтапно. Другие - сразу. Однако выполнение всех контролируется как на местах, так и в облисполкоме.

При этом специалисты исполкомов все чаще выезжают на проблемные объекты. Таким образом, формула работы с жителями центрального региона совершенствуется.