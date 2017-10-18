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Губернатор Анатолий Исаченко проводит прием в Узденском районе
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18 Октября 2017 15:20

Губернатор Анатолий Исаченко проводит прием в Узденском районе

Установление пределов земельных участков, асфальтирование дорог, освещение улиц. Эти вопросы сегодня обсуждали жители Узденского района на приеме у губернатора области. Например, проблема Елены Бересневич решилась только после того, как она записалась на личную встречу с Анатолием Исаченко. Летом женщина обращалась к местным властям с просьбой расчистить пожарный проезд возле ее дома и сделать небольшой канал к сточным водам, поскольку во время дождей потоки воды попадали на ее участок и фактически подтапливали огород. Однако ее просьба оставалась без ответа. И только сегодня рядом с домом появилась специальная техника, которая в течение часа решила проблему.

Всего на прием к Анатолию Исаченко пришли пять человек. Решение большинства вопросов губернатор взял на личный контроль.

  

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