Губернатор Анатолий Исаченко проводит прием в Узденском районе

18 Октября 2017 15:20

Установление пределов земельных участков, асфальтирование дорог, освещение улиц. Эти вопросы сегодня обсуждали жители Узденского района на приеме у губернатора области. Например, проблема Елены Бересневич решилась только после того, как она записалась на личную встречу с Анатолием Исаченко. Летом женщина обращалась к местным властям с просьбой расчистить пожарный проезд возле ее дома и сделать небольшой канал к сточным водам, поскольку во время дождей потоки воды попадали на ее участок и фактически подтапливали огород. Однако ее просьба оставалась без ответа. И только сегодня рядом с домом появилась специальная техника, которая в течение часа решила проблему.

Всего на прием к Анатолию Исаченко пришли пять человек. Решение большинства вопросов губернатор взял на личный контроль.