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Граждане делятся впечатлениями о Послании Президента
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24 Апреля 2018 19:07

Граждане делятся впечатлениями о Послании Президента

Белтелерадиокомпания вела прямую трансляцию из Овального зала. Благодаря чему возможность услышать основные посылы Главы государства для общества была у всех без исключения граждан страны (видео).   

  

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