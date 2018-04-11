11 Апреля 2018 15:11

Гекса-коптер для рыбаков, смарт-браслет и робот-помощник - гранд-финал конкурса "100 идей для Беларуси" стартовал с проектов в сфере IT. Десяток лучших стартапов представили молодые разработчики. А после с экспертом совета Парка высоких технологий Сергеем Ениным обсудили тренды цифровой экономики. В этом, 7 сезоне, номинаций стало больше - медицина, инклюзивное пространство, пищевая промышленность. Каждый проект-победитель, а их будет 16, получит гранд на реализацию. Сотня стартапов уже приносит свои дивиденды.

В эти минуты сразу на трех площадках начинается защита стартапов. Завтра все 119 проектов можно будет увидеть на интерактивной выставке в "Белэкспо".