Главная>>Общество>>Гранд-финал конкурса "100 идей для Беларуси" стартовал с проектов в сфере IT
Общество
RSS
Гранд-финал конкурса "100 идей для Беларуси" стартовал с проектов в сфере IT
Скачать Поделиться

11 Апреля 2018 15:11

Гранд-финал конкурса "100 идей для Беларуси" стартовал с проектов в сфере IT

Гекса-коптер для рыбаков, смарт-браслет и робот-помощник - гранд-финал конкурса "100 идей для Беларуси" стартовал с проектов в сфере IT. Десяток лучших стартапов представили молодые разработчики. А после с экспертом совета Парка высоких технологий Сергеем Ениным обсудили тренды цифровой экономики. В этом, 7 сезоне, номинаций стало больше - медицина, инклюзивное пространство, пищевая промышленность. Каждый проект-победитель, а их будет 16, получит гранд на реализацию. Сотня стартапов уже приносит свои дивиденды.

В эти минуты сразу на трех площадках начинается защита стартапов. Завтра все 119 проектов можно будет увидеть на интерактивной выставке в "Белэкспо".   

  

Другие новости

Прогноз погоды на 12 апреля Прагноз надвор'я на 12 красавіка 11.04.2018 15:33 / Общество Прогноз погоды на 12 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 10.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 11 апреля Прагноз надвор’я на 11 красавіка 10.04.2018 15:34 / Общество Прогноз погоды на 11 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =