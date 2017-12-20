График работы общественного транспорта во время зимних праздников

20 Декабря 2017 15:36

Минское метро будет работать по графику выходного дня. Метрополитен в праздничные дни (с 23 по 25 декабря, а также 30 декабря и 2 января) будет закрываться в 0 часов 40 минут. Кроме того, 31 декабря после 19-ти часов интервал движения поездов составит 6 минут. Последние отправления с конечных станций - в 4 часа 3 минуты. Исключение - станции "Немига", "Октябрьская" и "Фрунзенская". Их закрытие запланировано на 15 минут позже. 1 и 2 января метро откроется в половине шестого утра. В случае увеличения пассажиропотока в подземке предусмотрены дополнительные поезда.