27 Января 2018 15:10

Сегодня Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси исполнилось 15 лет. Глава государства поздравил работников и ветеранов ведомства с юбилеем. Каждый год его сотрудники выявляют тысячи нарушений в области охоты, рыбалки и лесного хозяйства. Теперь помочь нелегкой работе защитников флоры и фауны сможет любой желающий. Госинспекция в ближайшее время запустит мобильное приложение для борьбы с браконьерами.

Рассказывает Александр Камович.

Иван Радевич - старший инспектор. За 8 месяцев работы успел поучаствовать в десятке задержаний браконьеров. Мужчина отмечает, споры с вооруженными людьми - не самое спокойное ремесло. Но больше его все же смущает присутствие камеры, но работа идет по плану. Первая точка мониторинга - Минское море.

Правда, для браконьеров временных рамок не существует. Поэтому дежурные группы как солдаты, постоянно начеку. Самые популярные методы лова для нелегальных охотников - ловушки.

Последний случай с петлями в Солигорском районе. Двое местных жителей ставили ловушки и смогли добыть косулю. Задержали их с поличным, когда мужчины разгуливали по лесу с мешками мяса. Впоследствии их задержали.

Более трех тысяч нарушений в сфере рыболовства, более тысячи – в сфере охоты. Это цифры за 2017 год, которые уже статистика, но говорящая статистика.

В госинспекции отмечают тенденцию на снижение правонарушений в области охоты и рыбалки. Это происходит во многом благодаря ужесточению законодательства в этой сфере, а также взаимодействию с правоохранителями и общественностью. Надо сказать, что сейчас защитники природы уделяют особое внимание диалогу с простыми гражданами.

Сегодня защитники природы тестируют специальное приложение для смартфонов, которое позволит любому человеку, ставшему свидетелем нарушения, отправить сообщение в инспекцию. Сигнал тут же приходит на пульт дежурного вместе с комментарием и геолокацией. Уже скоро приложение будет доступно для всех. По словам начальника госинспекции Сергея Новикова, ведомство постоянно совершенствуется и ищет новые методы и формы поиска нарушений.

Сергей Новиков, начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "Что касается инспекторов, растет профессиональный уровень. И уже тот состав правонарушений, который мы выявляли 5 лет назад, сегодня трансформировался в другую плоскость. Если мы работаем, то работаем на выявление наиболее грубых и социально значимых нарушений. Т.е. вала уже нет".

Торжественное мероприятие по случаю 15-летия ведомства - это тот редкий случай, когда сотрудники не на посту, но начеку. Небольшой штат, две сотни сотрудников, на плечах которых серьезная задача: защищать и оберегать одно из главных богатств нашей страны - флору и фауну.