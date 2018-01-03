Общество
31 Декабря 2017 21:10
Гость "Главного эфира" - министр обороны Беларуси
Другие новости
03.01.2018 07:07 / Общество Минимальная заработная плата выросла до 305 рублей
03.01.2018 07:05 / Общество Базовая величина теперь составляет 24,5 рубля
02.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
02.01.2018 21:28 / Общество Чего ждут от нового сезона белорусские полярники
02.01.2018 21:11 / Общество Топ-3 блогеров YouTube 2017 года
02.01.2018 21:05 / Общество Что изменится со вступлением в действие упрощенной налоговой нагрузки для интернет-магазинов
02.01.2018 21:03 / Общество 2018-й обещает стать богатым на события во всех сферах
02.01.2018 15:08 / Общество Новые погодные рекорды в новом году
02.01.2018 15:05 / Общество Столицу Индии поглотил густой туман
02.01.2018 15:03 / Общество С 1 января ввели "налог на Google"
02.01.2018 09:16 / Общество Горячий привет белорусам из Антарктиды
02.01.2018 09:15 / Общество Национальная академия наук отмечает день рождения
02.01.2018 09:13 / Общество При смене владельца машины техосмотр проходить не нужно
02.01.2018 09:11 / Общество В Беларуси в первые дни нового года сохранится теплая погода с дождями и туманами
01.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
01.01.2018 21:35 / Общество 62 День рождения белорусского телевидения
01.01.2018 21:31 / Общество В первый день года в Беларуси родилось 190 малышей
01.01.2018 21:12 / Общество Ожидания от 2018 года