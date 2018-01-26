Госинспекция природоохраны запустит мобильное приложение для свидетелей нарушений в области охоты или рыбалки

27 Января 2018 09:07

Помочь в работе защитников флоры и фауны сможет любой желающий. Госинспекция природоохраны в ближайшее время запустит мобильное приложение для свидетелей нарушений в области охоты или рыбалки. Новый метод борьбы с браконьерами разработан в канун профессионального праздника ведомства. Сегодня Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте исполнилось 15 лет. За этот срок количество природоохранных нарушений в Беларуси сократилось втрое.

Торжественное мероприятие по случаю юбилея ведомства прошло накануне во Дворце Республики. С поздравлениями выступил госсекретарь Совета Безопасности Станислав Зась. Так же он отметил лучших сотрудников. Сейчас в составе инспекции работают чуть более 200 человек.