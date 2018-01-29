Госавтоинспекция напоминает водителям об особой внимательности

29 Января 2018 15:17

В столице проходит акция "Пешеход". Усилен контроль на опасных участках дорог. Инспекторы ГАИ напоминают правила дорожного движения и на встречах со школьниками и сотрудниками на предприятиях. Пешеходы, по статистике, за прошлый год стали участниками более 200 аварий.

Не следует забывать и о специальных элементах на одежде. Пешеход с фликером в несколько раз заметнее для водителя.