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Госавтоинспекция напоминает водителям об особой внимательности
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29 Января 2018 15:17

Госавтоинспекция напоминает водителям об особой внимательности

В столице проходит акция "Пешеход". Усилен контроль на опасных участках дорог. Инспекторы ГАИ напоминают правила дорожного движения и на встречах со школьниками и сотрудниками на предприятиях. Пешеходы, по статистике, за прошлый год стали участниками более 200 аварий.

Не следует забывать и о специальных элементах на одежде. Пешеход с фликером в несколько раз заметнее для водителя.

  

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