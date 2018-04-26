Горячую воду, газ и теплоснабжение не занятые в экономике белорусы будут оплачивать по полному тарифу

26 Апреля 2018 19:11

Горячая вода, теплоснабжение и газовое отопление - по полной стоимости. Правительство определило, какие именно услуги не занятые в экономике белорусы будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам. Нововведение начнет действовать со следующего года. Так, по новой (полной) цене горячую воду будут предоставлять с 1 января, тепло — с октября 2019-го. Кто будет платить по таким тарифам, станет известно к концу года. К 1 декабря в Министерстве труда и соцзащиты совместно с местной властью должны сформировать специальную базу. Она будет обновляться раз в квартал. На окончательную сумму в жировке будет влиять количество зарегистрированных человек в квартире и сколько из них не работают.

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства ЖКХ Беларуси: "Условно говоря, если в жилом помещении зарегистрировано 3 человека, один из них - трудоспособный гражданин, не занятый в экономике, то начисление оплаты будет производиться следующим образом. Допустим, объем тепловой энергии на подогрев воды будет разделен на три, и одна третья часть будет выставлена к оплате по тарифам, обеспечивающим возмещение экономически обоснованных затрат. Аналогичным способом будет производиться начисление по услугам теплоснабжения и газоснабжения".

При расчетах за отопление учтут размер квартиры и объем потребляемой энергии. Сейчас, напомним, белорусы возмещают около 80% затрат на электроэнергию и лишь 20% платят за тепло.