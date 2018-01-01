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Горячий привет белорусам из Антарктиды
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2 Января 2018 09:16

Горячий привет белорусам из Антарктиды

С самого холодного континента приходят только хорошие новости: несмотря на штормовую погоду и напряженный график работы, нашим полярникам удалось ввести в строй все системы жизнеобеспечения и связи, развернуть программы научных исследований. Продолжается и строительство Белорусской полярной станции - в процессе создания ее первой очереди пройден экватор. Все участники экспедиции передают поздравления землякам.

Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции (по телефону): "Дорогие друзья! Вся команда полярников Беларуси шлет самый теплый привет с самого холодного континента планеты. С Новым годом и Рождеством! Самым родным и близким, всем жителям нашей страны желаем полярного здоровья, огромного счастья, мирного спокойного доброго 2018 года. С Новым годом поздравляют участники 10-ой БАЭ и отдельно персонально всех сотрудников Первого национального канала -нашего надежного информационного партнера на все времена. С Новым годом! С новым счастьем!"

Сейчас проходит юбилейная - 10-ая - Белорусская антарктическая экспедиция. В сезоне 2019-20 годов планируется первая круглогодичная зимовка наших исследователей.

  

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